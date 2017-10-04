Четыре часа на то, чтобы развернуть пункт и еще 20 — на вывоз людей. В Ярославле прошли учения Центра гражданской защиты, направленные на отработку мер по массовой эвакуации жителей. Комната матери и ребенка, медпункты, помещение для временного размещения населения — все это обязательные условия для места, где мирное население будет ожидать эвакуации в случае опасности. За этим пунктом закреплены работники двадцати предприятий. Отсюда их автобусами будут вывозить в Даниловский район. Тренировка проходит в день 85-летия создания Гражданской обороны Российской Федерации.

«Хотел бы отметить высокую готовность данного объекта к проведению мероприятий по эвакуации. Нам были представлены все необходимые помещения, которые должны быть. И сейчас мы еще посмотрим документацию, которая должна тоже соответствовать определенным требованиям. Если что-то будет не так, безусловно, мы подскажем и поправим. Но впечатления очень хорошие»,— сказал Алексей Чикалёв — начальник отдела по делам ЧС ГО и ОПБ мэрии Ярославля.