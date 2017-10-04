60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 04 Октябрь 2017 15:53

Новым главным тренером ХК «Локомотив» назначен Дмитрий Квартальнов

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Как стало известно, новым главным тренером основного состава «Локомотива» назначен известный российский специалист Дмитрий Квартальнов. За его плечами опыт работы в КХЛ с череповецкой «Северсталью», московским «ЦСКА» и новосибирским клубом «Сибирь». Вместе с «армейцами» Дмитрий Квартальнов трижды подряд выигрывал регулярный чемпионат, а в 2016 году дошел до финала Кубка Гагарина. Также новым тренером команды назначен Игорь Горбенко, который в период с 2011 по 2013 годы возглавлял молодежную команду «Локо».

Прочитано 155 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
ДТП со служебной машиной полиции
18
0
0
ДТП на Сахарова 25.09.2017
16
0
0
На ул. С-Орджоникидзе сегодня наносят разметку.
12
0
0
Вот в таких условиях живут жители города Углич!
16
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

«МЕГАФОН» ПОДАРИЛ ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ КНИГИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан