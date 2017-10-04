Новым главным тренером ХК «Локомотив» назначен Дмитрий Квартальнов

Как стало известно, новым главным тренером основного состава «Локомотива» назначен известный российский специалист Дмитрий Квартальнов.
Актуальные темы
Среда, 04 Октябрь 2017 15:53
Новым главным тренером ХК «Локомотив» назначен Дмитрий КвартальновАвтор Арсений Кондратьев
Медиа
Как стало известно, новым главным тренером основного состава «Локомотива» назначен известный российский специалист Дмитрий Квартальнов.
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)