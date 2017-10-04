Новым главным тренером ХК «Локомотив» назначен Дмитрий Квартальнов

Как стало известно, новым главным тренером основного состава «Локомотива» назначен известный российский специалист Дмитрий Квартальнов. За его плечами опыт работы в КХЛ с череповецкой «Северсталью», московским «ЦСКА» и новосибирским клубом «Сибирь». Вместе с «армейцами» Дмитрий Квартальнов трижды подряд выигрывал регулярный чемпионат, а в 2016 году дошел до финала Кубка Гагарина. Также новым тренером команды назначен Игорь Горбенко, который в период с 2011 по 2013 годы возглавлял молодежную команду «Локо».