РЖД отмечают своё 14-летие

У Российских железных дорог — День рождения. Современная система путей сообщения и сама компания появились 14 лет назад. О буднях стальной магистрали расскажем далее.

— Самое любимое мое место на железной дороге — это кабина машиниста. Я сам в прошлом машинист и помощник машиниста.

Вот так, под стук колес и проплывающие за окном леса, поля и станции сотрудники РЖД отмечают свой праздник. Комиссионные осмотры — одна из традиций Северной железной дороги. Суть проста: руководитель филиала дважды в год лично проверяет исправность путей, локомотивов и работу всей системы. Но прежде чем заступить на пост, машинист должен получить разрешение от врача.

— Сейчас аппарат у вас измеряет давление и пульс.

Показатели здоровья у железнодорожников должны быть почти, как у космонавта. Впрочем, как и навыки. Поезда становятся все современнее. По Северной железной сейчас курсирует 36 таких новых локомотивов. 9 из них заступили на службу в этом году. Это локомотив серии ТЭМ-14, его мощность 2400 лошадиных сил. По сравнению с другими моделями, он более комфортный: удобные, современные кресла, система климат-контроля. Кроме того, эта машина позволяет экономить деньги — 30 тысяч рублей в сутки. А все за счет уменьшения расхода топлива.

Выросли и показатели по грузоперевозке. Почти 40 миллионов тонн за 8 месяцев — это на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Тем временем, пассажирские поезда до места назначения доставили 12,5 миллионов человек. При этом качество и безопасность перевозок выросло — заверяет руководство Северной. В том числе и за счет инвестиций. За 14 лет в стальную магистраль вложили 160 миллиардов рублей.

«Что это? Это, конечно же, организация собственной инфраструктуры, путь, контактная сеть, сигналы, собственно локомотивы, которые вы тоже сегодня видели, вагоны. Ситуация такая, что мы и дальше этим делом будем заниматься»,— рассказал Валерий Танаев — начальник Северной железной дороги.