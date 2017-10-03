Жители Дзержинского района Ярославля получат откорректированные квитанции по оплате ЖКХ

Работа над ошибками выполнена. Переходный период позади. Сотрудники Ярославского филиала ЯроблЕИРЦ откорректировали все данные
«Якобы там
Сейчас все данные подгрузили, сделан перерасчет.
«У нас сейчас время приема идет целый день.
Работа над ошибками выполнена. Переходный период позади. Сотрудники Ярославского филиала ЯроблЕИРЦ откорректировали все данные
«Якобы там
Сейчас все данные подгрузили, сделан перерасчет.
«У нас сейчас время приема идет целый день.
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