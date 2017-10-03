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Вторник, 03 Октябрь 2017 17:54

Жители Дзержинского района Ярославля получат откорректированные квитанции по оплате ЖКХ

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Работа над ошибками выполнена. Переходный период позади. Сотрудники Ярославского филиала ЯроблЕИРЦ откорректировали все данные о платежах в Дзержинском районе Ярославля. В квитанциях за сентябрь будет уже актуальная информация. Напомним, в сентябре жители Дзержинского района были возмущены счетами, которые получили за воду и электроэнергию. Данные не совпадали, а у добросовестных плательщиков образовались неожиданные долги. Однако с ажиотажем удалось справиться.

«Якобы там не прошел платеж, а так все нормально. Работают очень хорошо, внимательно»,— сказала Галина Баскова.

Сейчас все данные подгрузили, сделан перерасчет. В ЯроблЕИРЦ добавили, что после перехода домов на новую систему обслуживания людям будет удобнее оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Теперь все данные о своих платежах жители получают в одной квитанции. В ней отображаются счета за электроэнергию, капремонт, услуги «Водоканала». На обратной стороне есть информация о том, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов по начислениям. Изменился и график приема.

«У нас сейчас время приема идет целый день. Мы с 8 до 7 без обеда принимаем. Даже в субботу с 8 до 4 прием, то есть, кто работает целую неделю»,— сказала.Марина Смирнова — операционист ЯроблЕИРЦ.

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