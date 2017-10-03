В Ярославле начал работать электронный портал «Делаем вместе»

Сегодня ярославским пользователям сети стал доступен электронный портал «Делаем вместе».
«Стараемся выйти
«Специально делаем очень четкую структуру, для того, чтобы
На портале delaem.vmeste76.ru можно
Сегодня ярославским пользователям сети стал доступен электронный портал «Делаем вместе».
«Стараемся выйти
«Специально делаем очень четкую структуру, для того, чтобы
На портале delaem.vmeste76.ru можно
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