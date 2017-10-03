В Ярославле начал работать электронный портал «Делаем вместе»

Сегодня ярославским пользователям сети стал доступен электронный портал «Делаем вместе». Он является частью Губернаторской программы «Решаем вместе». О новом сервисе журналистам рассказали в Правительстве области. На портале создано семь основных разделов: «Автомобильные дороги», «Транспорт», «Двор и придомовые территории», «Дом. ЖКХ», «Безопасность», «Медицинские учреждения», «Работа МФЦ». Позже их список будет расширен. Теперь у ярославцев есть возможность заявить о проблемах, недостатках или недочетах и получить ответ об их устранении в максимально короткие сроки. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на портале и описать суть проблемы.

«Стараемся выйти за рамки, установленные законом о работе с обращениями граждан, и пытаемся делать рассмотрение быстрее. То есть не 30, а 10 рабочих дней». – рассказал Михаил Городилов — директор Департамента информатизации и связи ЯО.

«Специально делаем очень четкую структуру, для того, чтобы не возникало непонимания как со стороны тех, кто подает сообщения, так и для тех, кто их исполняет. Тем самым мы стараемся делать работу более эффективной и укладываться в те сроки, которые мы обозначаем в этом проекте»,— сказал Михаил Чистяков — первый заместитель директора Департамента информатизации и связи ЯО, куратор проекта «Делаем вместе».