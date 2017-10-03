В Ярославской области около 40% домов подключены к системе теплоснабжения

Мы продолжаем следить за тем, как область входит в отопительный сезон. Так, к примеру,в Ярославлена данный момент к теплоснабжению подключили 50 процентов жилого фонда Ярославля. Напомним, что график подключения и очередность домов можно найти на сайте мэрии. В целом по области в этом году лидерами стали Любимский и Борисоглебский районы. Уже в конце сентября там тепло пришло почти во все квартиры. В Ростове Великом при запуске тепла на теплосетях обнаружили дефекты. И пока там без отопления и горячей воды остаются два микрорайона. Ремонтные работы должны завершить сегодня, сообщили в областном департаменте ЖКХ. Еще один прорыв теплотрассы случился в Мышкине.Там тоже ведутся ремонтные работы. Дефекты планируют устранить в ближайшие дни.
«9 районов фактически на уровне 90-100%. Это подключение объектов и соцсферыи жилфонда. Почти полностью подключен жилой фонд в Рыбинске. Очень активно идет процесс подключения в Ярославле.В целом по области около 40% домов сейчас подключены к системетеплоснабжения»,— рассказал Андрей Лукашов — директор Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
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