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Вторник, 03 Октябрь 2017 14:54

В Ярославской области около 40% домов подключены к системе теплоснабжения

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Мы продолжаем следить за тем, как область входит в отопительный сезон. Так, к примеру, в Ярославле на данный момент к теплоснабжению подключили 50 процентов жилого фонда Ярославля. Напомним, что график подключения и очередность домов можно найти на сайте мэрии. В целом по области в этом году лидерами стали Любимский и Борисоглебский районы. Уже в конце сентября там тепло пришло почти во все квартиры. В Ростове Великом при запуске тепла на теплосетях обнаружили дефекты. И пока там без отопления и горячей воды остаются два микрорайона. Ремонтные работы должны завершить сегодня, сообщили в областном департаменте ЖКХ. Еще один прорыв теплотрассы случился в Мышкине. Там тоже ведутся ремонтные работы. Дефекты планируют устранить в ближайшие дни.

«9 районов фактически на уровне 90-100%. Это подключение объектов и соцсферы и жилфонда. Почти полностью подключен жилой фонд в Рыбинске. Очень активно идет процесс подключения в Ярославле. В целом по области около 40% домов сейчас подключены к системе теплоснабжения»,— рассказал Андрей Лукашов — директор Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Автор — Юлия Мещерякова

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