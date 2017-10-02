В Ярославской области стартовали «Дни профессионального образования»

Скажи профессии «Да». Сегодня в области стартовали «Дни профессионального образования». Ежегодно они проводятся с октября по март. Первым выпускников-девятиклассников этого учебного года принимал Ярославский кадетский колледж.

— Возьмите в руки этот макет. Легкая бумажная композиция. Выполнено из бумаги.

6 месяцев и 13 площадок по всему региону. Дни профобразования — отличный шанс для ярославских девятиклассников со всей области разобраться в многообразии направлений и специальностей, которые предлагают им средние профессиональные учебные заведения. А главное — прислушаться к себе и своим желаниям.

— Более к педагогическим каким-то колледжам, я хочу быть кинологом. Собаки нравятся. Дома собака есть. Я считаю, что за химией будущее. Я выбираю профессию, связанную с химией.

Со стороны выпускников — пока лишь желание и способности, а со стороны взрослых — уже конкретные предложения, куда и на кого пойти учиться после школы. И дни профобразования — первая большая встреча с возможной будущей профессией.

«Откуда они знают о том, что сейчас происходит в системе профобразования? Возможно, от родителей, когда лет 20 назад они сами делали выбор. Или отчасти от педагогов в школе. Но они не настолько системно представляют, что сейчас происходит в системе профобразования»,— сказал Александр Гудков — заместитель директора Департамента образования ЯО.

Кадетский колледж на правах принимающей стороны сегодня устроил выпускникам десятков школ квест по своим специальностям. Ребята могли в компьютерном классе пройти тестирование на склонность к тому или иному типу профессии, в кабинете «Военное дело» — взять в руки настоящее оружие, а на станции «Пожарное дело» — попытаться самостоятельно завязать пожарный узел.

Я б в пожарные пошла. Осваивать эту, казалось бы, сугубо мужскую профессию в нынешнем году сюда пришли девять девушек. Только подведомственных департаменту образования 38 средне-специальных учебных заведений, а это — порядка 150 самых разных профессий: от токаря до парикмахера, от повара до ландшафтного дизайнера. Одна из совсем молодых — «Мастер ЖКХ» и «Управление многоквартирными домами». В приоритете у региона — специалисты в машиностроении, фарм- и туриндустрии.

«Очень хочется, чтобы та навигация, тот толчок, который происходит здесь, на мероприятии, он привел к тому, чтобы ребята выбрали ту профессию, ту специальность, про которую они сказали: это мое дело»,— отметила Ирина Кузнецова — директор ГУ ЯО Центр профориентации и психологической поддержки «Ресурс».