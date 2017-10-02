В Ярославской области стартовали «Дни профессионального образования»

Скажи профессии «Да». Сегодня
— Возьмите
6 месяцев и
— Более
Со стороны
«Откуда они знают
Кадетский колледж
«Очень хочется, чтобы та навигация, тот толчок, который происходит здесь,
«Профессия»
Скажи профессии «Да». Сегодня
— Возьмите
6 месяцев и
— Более
Со стороны
«Откуда они знают
Кадетский колледж
«Очень хочется, чтобы та навигация, тот толчок, который происходит здесь,
«Профессия»
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