Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Тульского конструкторского бюро приборостроения

Сегодня губернатор области Дмитрий Миронов вместе с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Рогозиным и директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктором Золотовым принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Тульского конструкторского бюро приборостроения. Из Тулы — сюжет «Вестей».

За 90 лет оружие, создаваемое в Тульском КБ, завоевало высокий авторитет на Международном рынке военной техники. С приходом конструктора Аркадия Шипунова, начались работы по созданию управляемого ракетного вооружения, которое и по сей день является частью оборонного комплекса страны. Сегодня конструкторское бюро отметило юбилей запуском нового цеха модернизации легкобронированой техники и открытием памятника главному конструктору.

Предприятия стратегического назначения Ярославского и Тульского регионов тесно связаны между собой, отметил в своем поздравлении Дмитрий Миронов.

«Как и в Туле, в нашем регионе есть много предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию: приборы и оборудование оборонного значения. Я уверен, что наши передовые предприятия и в дальнейшем будут совместно трудиться»,— сказал Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.