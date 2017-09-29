Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Тульского конструкторского бюро приборостроения

Сегодня губернатор области Дмитрий Миронов вместе
За
Предприятия стратегического назначения Ярославского
«Как и
В октябре прошлого года между Правительствами двух областей было подписано соглашение
Сегодня губернатор области Дмитрий Миронов вместе
За
Предприятия стратегического назначения Ярославского
«Как и
В октябре прошлого года между Правительствами двух областей было подписано соглашение
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