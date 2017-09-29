В Ярославле открытую тренировку провел легендарный спортсмен Дмитрий Носов

У юных ярославских борцов сегодня было
Это кадры полуфинального боя по дзюдо
«Я еще подумал:
«Если честно, очень удивлен! Техники
Открытая
«Я знаю его долго,
«Антидиллер» успешно работает уже в
У юных ярославских борцов сегодня было
Это кадры полуфинального боя по дзюдо
«Я еще подумал:
«Если честно, очень удивлен! Техники
Открытая
«Я знаю его долго,
«Антидиллер» успешно работает уже в
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