В Ярославле открытую тренировку провел легендарный спортсмен Дмитрий Носов

У юных ярославских борцов сегодня было у кого поучиться стремлению к победе. Наш город посетил заслуженный мастер спорта по дзюдо и бронзовый призер Олимпиады в Афинах — Дмитрий Носов.

Это кадры полуфинального боя по дзюдо на Олимпийских играх в Афинах. Тогда Дмитрий сломал руку и имел полное право отказаться от борьбы за бронзовую медаль. Но он решил идти до конца. С травмой вышел на татами и одолел противника. Сегодня уже депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта Дмитрий Носов на встрече с журналистами в Ярославле вспоминает, что стало основой его железного характера.

«Я еще подумал: самбо — это не модно, вот ушу, кунг-фу, каратэ! Ну ладно, пойду! И вот, когда я зашел в этот зал и увидел этих ребят, я просто понял, что один из них всю нашу группу ушу по пять раз положит на лопатки в течение трех минут, наверное. Я все понял в эту секунду, понял, что такое самбо, что такое борьба. И понял, что я хочу быть таким же»,— рассказал Дмитрий Носов — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады в Афинах, депутат Госдумы РФ.

Таким же, как он, теперь хотят быть тысячи мальчишек по всей стране. Лаврентию из спортивной школы «Торпедо» повезло. Не каждый из его ровесников может похвастаться спаррингом с олимпийским призером.

«Если честно, очень удивлен! Техники у него очень много, он даже физической силы почти не использовал, фуух! У меня открылись глаза на то, какие еще есть приемы, о которых я даже не знал»,— сказал Лаврентий Габриелян – дзюдоист.

Открытая тренировка — не главная цель визита прославленного спортсмена. В Ярославле он открывает региональное отделение общественного движения «Антидиллер», в котором обычные люди помогают правоохранителям бороться с наркоторговлей. Инициативу поддержало и руководство города.

«Я знаю его долго, и знаю, на что этот человек нацелен — на справедливость, спортивный образ жизни, на доброту и на созидание»,— отметил Владимир Слепцов – мэр Ярославля.