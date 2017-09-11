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Понедельник, 11 Сентябрь 2017 21:50

Некоузские пекари представили свою продукцию на «ЯрАгро»

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Медиа

Удивляли предприятия на выставке и кулинарными изделиями. Некоузские пекари готовились к «ЯрАгро» целую неделю. Результат труда — мучные блюда ручной работы. А еще хлеб, печенье, пирожные и пироги. Сегодня Некоузский, а также шесть соседних районов своей продукцией обеспечивает Волжский хлебозавод. Чтобы ежедневно выпускать шесть тонн изделий, работают на предприятии в три смены. Готовят как по ГОСТам, так и по собственным рецептам. Недавно на заводе с полувековой историей провели модернизацию: заменили печи, установили современные миксеры, приобрели оборудование для слоеного теста, полностью обновили кондитерский цех. В планах коллектива — наладить поставки в Ярославль и запустить пряничное производство.

«Я работаю на заводе уже более 30 лет. И за все это время на основные виды, на хлеб «Дарницкий», на батон «Нарезной» рецептуры и технологический процесс не изменился. Мы не применяем ни улучшителей, никаких других добавок, все в основном натуральное»,— рассказала Галина Малова — заведующая производством Волжского хлебозавода Некоузского РАЙПО.

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