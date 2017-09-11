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Понедельник, 11 Сентябрь 2017 21:30

Ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкявичюс поздравил ГТРК «Ярославия» с 60-летием

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Медиа

Уже на этой неделе наша телекомпания отметит 60-летие. Не терять зрительского интереса и быть всегда впереди,— желают нам наши федеральные коллеги. И на этот раз теплые слова от ведущего программы «Вести в 20.00» Эрнеста Мацкявичюса.

«Дорогие наши коллеги и друзья, сегодня вы отмечаете солидный юбилей. Ровно 60 лет назад вышла первая телевизионная программа на ярославском телевидении. Вы собирали киноаппаратуру своими руками, снимали на кинопленку, ваши тексты проходили жесткую цензуру, а дикторов знал в лицо каждый житель Ярославля. Сегодня ГТРК «Ярославия» — часть Медиа-холдинга ВГТРК и самая крупная телевизионная радиовещательная компания в Ярославском регионе. В этом году вы начали работать в новой современной студии. Вы всегда на боевом посту: монтажеры, корреспонденты, редакторы, режиссеры, водители, операторы, техники и, конечно, ведущие. Мы от всей души вас поздравляем с юбилеем. Всегда ваш, Эрнест Мацкявичюс и весь коллектив «Вестей»,— сказал Эрнест Мацкявичюс — ведущий программы «Вести в 20.00».

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