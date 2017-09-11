Шоколадная фабрика представила свою продукцию на выставке «ЯрАгро»

Урожай 2017 года, тысячи видов продукции, город мастеров и выставка техники. В Ярославле прошла восьмая ярмарка «ЯрАгро». В ней приняли участие 16 районов области. Агропромышленный комплекс занимает одно из приоритетных мест в экономике региона. Но на выставке были представлены не только сельхозпроизводители.

Сыр, яблоки, виноград. И все в горячем шоколаде, аромат которого привлекает посетителей. Центральное место в экспозиции Большесельского района занимает шоколад. Рядом с ним — конфеты, кофе и чай. Ярославский шоколад изготавливают по старинным русским рецептам. 70% какао бобов, сахар и какао масло. Это все, что нужно для вкусного лакомства, рассказывают специалисты. Оценить вкусовые качества могли и гости.

— Очень вкусный. Особенно детям нравится.

— Особенно с фруктами когда, вообще классно. Какао привкус очень хороший, приятный, нежный.

Ярославской шоколадной фабрике «Собрание» 6 лет. Здесь выпускают более 300 видов изделий. Работают около 400 сотрудников. Ежегодно увеличивают объемы производства. В следующем году планируют запустить еще и серию полезных продуктов.

«Это такие, как шоколад без сахара. Конфеты функционального назначения. Шоколад диетического и диабетического назначения для людей контролирующих массу тела и уровень потребления углеводов. Этот проект мы разрабатываем совместно с институтом питания РАМН. И на сегодняшний день монтируется оборудование»,— рассказала Надежда Пуздрова — директор Ярославской шоколадной фабрики «SOBRANIE».