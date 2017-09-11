Шоколадная фабрика представила свою продукцию на выставке «ЯрАгро»

Урожай
Сыр, яблоки, виноград.
— Очень вкусный. Особенно детям нравится.
— Особенно
Ярославской шоколадной фабрике «Собрание»
«Это такие, как шоколад без сахара. Конфеты функционального назначения. Шоколад диетического
Сырье для кофе завозят из
Урожай
Сыр, яблоки, виноград.
— Очень вкусный. Особенно детям нравится.
— Особенно
Ярославской шоколадной фабрике «Собрание»
«Это такие, как шоколад без сахара. Конфеты функционального назначения. Шоколад диетического
Сырье для кофе завозят из
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