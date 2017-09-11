60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 11 Сентябрь 2017 17:44

Жители Дзержинского района Ярославля начали получать единые квитанции по оплате за услуги ЖКХ

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Жители Дзержинского района Ярославля начали получать квитанции Единого информационно-расчетного центра. Договор между управдомом и ЯроблЕИРЦ был заключен еще 1 августа. Но переданные базы данных были настолько большими, что процесс их обработки занял немало времени. В итоге квитанции людям пришли позднее обычного. В связи с этим, сроки оплаты продлили до 20 сентября. Отметим, имеющим право на субсидию, оплату нужно произвести до 15 сентября. К слову, в новый документ не вошла оплата за отопление и горячую воду. Счета жителям Дзержинского района ТГК-2 выставляет самостоятельно.

Прочитано 21 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Крупное возгорание,монсардного этажа.
19
0
0
борьба за чистоту и трезвость
18
0
0
Свалки
14
0
0
горячая вода Заволжский р-н
16
3
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

konkurs det risunka

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан