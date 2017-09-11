Жители Дзержинского района Ярославля начали получать единые квитанции по оплате за услуги ЖКХ

Жители Дзержинского района Ярославля начали получать квитанции Единого информационно-расчетного центра. Договор между управдомом
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Понедельник, 11 Сентябрь 2017 17:44
Жители Дзержинского района Ярославля начали получать единые квитанции по оплате за услуги ЖКХАвтор Анна Мельник
Жители Дзержинского района Ярославля начали получать квитанции Единого информационно-расчетного центра. Договор между управдомом
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