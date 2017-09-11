Жители Дзержинского района Ярославля начали получать единые квитанции по оплате за услуги ЖКХ

Жители Дзержинского района Ярославля начали получать квитанции Единого информационно-расчетного центра. Договор между управдомом и ЯроблЕИРЦ был заключен еще 1 августа. Но переданные базы данных были настолько большими, что процесс их обработки занял немало времени. В итоге квитанции людям пришли позднее обычного. В связи с этим, сроки оплаты продлили до 20 сентября. Отметим, имеющим право на субсидию, оплату нужно произвести до 15 сентября. К слову, в новый документ не вошла оплата за отопление и горячую воду. Счета жителям Дзержинского района ТГК-2 выставляет самостоятельно.