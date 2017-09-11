«Ярославич» с поражения стартовал в волейбольной Суперлиге. В Казани наш клуб сражался с местным «Зенитом». В первой партии хозяева не оставили шансов гостям, опередив соперника на 9 очков.Во втором игровом отрезке коллектив Виктора Сидельникова имел преимущество в счете, однако, казанцы смогли сократить разрыв и выйтивперед — 26:24. В концовке «Зенит» вновь показал, что играть на равныхс действующим чемпионам весь матч «Ярославичу» пока сложно. В итоге 3:0. В субботу ярославцы проведут первый домашний поединок. Соперник — «Югра» из Нижневартовска.
«Три года, которые Ярославль был не в Суперлиге, сказались. В чемпионатев самом сильном с такими игроками твой уровень тоже растет. Сразу понятно, кто здесь фаворит был в игре.Мы можем себе поставить в плюс, что мы смогли навязать борьбу чемпиону»,— отметил Александр Соколов — игрок ВК «Ярославич».
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