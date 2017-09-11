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Понедельник, 11 Сентябрь 2017 14:57

«Ярославич» с поражения стартовал в волейбольной Суперлиге

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«Ярославич» с поражения стартовал в волейбольной Суперлиге. В Казани наш клуб сражался с местным «Зенитом». В первой партии хозяева не оставили шансов гостям, опередив соперника на 9 очков. Во втором игровом отрезке коллектив Виктора Сидельникова имел преимущество в счете, однако, казанцы смогли сократить разрыв и выйти вперед — 26:24. В концовке «Зенит» вновь показал, что играть на равных с действующим чемпионам весь матч «Ярославичу» пока сложно. В итоге 3:0. В субботу ярославцы проведут первый домашний поединок. Соперник — «Югра» из Нижневартовска.

«Три года, которые Ярославль был не в Суперлиге, сказались. В чемпионате в самом сильном с такими игроками твой уровень тоже растет. Сразу понятно, кто здесь фаворит был в игре. Мы можем себе поставить в плюс, что мы смогли навязать борьбу чемпиону»,— отметил Александр Соколов — игрок ВК «Ярославич».

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