«Ярославич» с поражения стартовал в волейбольной Суперлиге. В Казани наш клуб сражался с местным «Зенитом». В первой партии хозяева не оставили шансов гостям, опередив соперника на 9 очков. Во втором игровом отрезке коллектив Виктора Сидельникова имел преимущество в счете, однако, казанцы смогли сократить разрыв и выйти вперед — 26:24. В концовке «Зенит» вновь показал, что играть на равных с действующим чемпионам весь матч «Ярославичу» пока сложно. В итоге 3:0. В субботу ярославцы проведут первый домашний поединок. Соперник — «Югра» из Нижневартовска.

«Три года, которые Ярославль был не в Суперлиге, сказались. В чемпионате в самом сильном с такими игроками твой уровень тоже растет. Сразу понятно, кто здесь фаворит был в игре. Мы можем себе поставить в плюс, что мы смогли навязать борьбу чемпиону»,— отметил Александр Соколов — игрок ВК «Ярославич».