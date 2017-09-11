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Понедельник, 11 Сентябрь 2017 14:55

Алексею Овчинину присвоены звания Героя России и летчика-космонавта

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Космонавту Алексею Овчинину присвоено звание Героя Российской Федерации, а также звание «летчик-космонавт». Такой указ подписал Президент Владимир Путин.

Напомним, что в 2016 году наш земляк, рыбинец Алексей Овчинин совершил полет на МКС. Командировка продлилась 172 дня. За это время космонавты сделали 3000 оборотов вокруг Земли и провели более 60 различных научных экспериментов.

С заслуженной наградой Алексея Овчинина уже поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

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