Алексею Овчинину присвоены звания Героя России и летчика-космонавта

Космонавту Алексею Овчинину присвоено звание Героя Российской Федерации,
Напомним, что в
С заслуженной наградой Алексея Овчинина уже поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
Космонавту Алексею Овчинину присвоено звание Героя Российской Федерации,
Напомним, что в
С заслуженной наградой Алексея Овчинина уже поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
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