«Единая Россия» лидирует на выборах в Ярославской области

Избирательные участки в Ярославской области закрылись ровно в восемь часов вечера. Члены территориальных комиссий опустошили урны, предварительно отключив КОИБы. Важно было, чтобы количество выданных бюллетеней совпало с тем, что находилось внутри. Все листы для голосования тщательно рассортировали, причем вручную. Затем упаковали и увезли в областной избирком. После закрытия участков стали известны первые данные экзитполов.

Опросы показали, что лидирует «Единая Россия». В 21.00 региональное отделение партии включилось в видеосовещание с Москвой. О ходе голосования доложили председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

«Выборы прошли открыто, честно, легитимно, что было отмечено многочисленными наблюдателями, в том числе и зарубежными. Хотел поблагодарить за возможность выдвигаться от партии. И отдельно хотел поблагодарить наших коллег за ту поддержку, которая была оказана в решении и реализации наших партийных проектов»,— сказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.