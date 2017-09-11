«Единая Россия» лидирует на выборах в Ярославской области

Избирательные участки
Опросы показали, что лидирует «Единая Россия».
«Выборы прошли открыто, честно, легитимно, что было отмечено многочисленными наблюдателями,
«Единым днем голосования
Избирательные участки
Опросы показали, что лидирует «Единая Россия».
«Выборы прошли открыто, честно, легитимно, что было отмечено многочисленными наблюдателями,
«Единым днем голосования
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