Кандидаты на должность губернатора Ярославской области подводят итоги предвыборной кампании

Форум народного доверия собрал несколько сотен человек. В зале — представители всех районов области. Есть и особые гости: зампред Госдумы России Владимир Васильев, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Перед собравшимися выступил кандидат на должность губернатора Ярославской области. Особое внимание — социальным вопросам. Определили и задачи на будущее.

«Мы будем инвестировать в здравоохранение, образование, развитие массового спорта. Все бюджетные средства должны давать максимальную отдачу, а контроль за их расходованием должен быть самым строгим. Эти задачи считаю приоритетными в нашей общей работе»,— отметил Дмитрий Миронов — кандидат на должность губернатора Ярославской области.

Впереди — выборы. Позади — десятки встреч с избирателями. Кандидат на должность губернатора Ярославской области Сергей Балабаев считает, что подобный формат общения с жителями региона очень полезен.

«В таком общении и решаются, и возникают проблемы, которые людей тревожат. И вырабатываются предложения, с которыми должен идти губернатор на выборы»,— сообщил Сергей Балабаев — кандидат на должность губернатора Ярославской области.

Спокойным назвал предвыборный период еще один кандидат на должность губернатора Ярославской области Михаил Парамонов. А после поездок по районам наметил список первоочередных задач.

«Общаясь с людьми, слышишь фактически одни и те же проблемы в каждом регионе, в каждом районе и в каждом населенном пункте, которые необходимо решать»,— сказал Михаил Парамонов — кандидат на должность губернатора Ярославской области.

Еще одни кандидат на должность губернатора Ярославской области Андрей Ватлин отметил, что не встретил сложностей на пути своей избирательной кампании. И сообщил, что общение с избирателями — очень важный момент.