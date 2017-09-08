Кандидаты на должность губернатора Ярославской области подводят итоги предвыборной кампании

Форум народного доверия собрал несколько сотен человек.
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Спокойным назвал предвыборный период еще один кандидат
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Еще одни кандидат
«Важно
Форум народного доверия собрал несколько сотен человек.
«Мы будем инвестировать
«В таком общении
Спокойным назвал предвыборный период еще один кандидат
«Общаясь
Еще одни кандидат
«Важно
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