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Пятница, 08 Сентябрь 2017 21:27

Ведущий федеральных «Вестей» Евгений Рожков поздравил ГТРК «Ярославия» с 60-летием

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Медиа

ГТРК «Ярославия» — 60 лет. Отсчет истории ярославского телевидения начался в сентябре 1957 года. Мы продолжаем принимать поздравления в честь грядущего юбилея. И сегодня видео-открытка от нашего коллеги — ведущего федеральных «Вестей» Евгения Рожкова.

«Дорогие коллеги, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Вы прошли огромный путь от кинопленки, которую проявляли и склеивали вручную до суперсовременного комплекса. И сейчас сложно представить, что первые передачи, а затем первый выпуск новостей вышли в эфир 60 лет назад. Вы часть большой семьи — Медиахолдинга ВГТРК и самая крупная телерадиовещательная компания в регионе. И сейчас вы буквально пишите историю Ярославской области. Мы желаем всем, кто и сейчас на боевом посту новых побед и благодарного зрителя. 60 — это только начало»,— пожелал Евгений Рожков и весь коллектив «Вестей».

Автор — Никита Мордовин

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