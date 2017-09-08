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Пятница, 08 Сентябрь 2017 17:46

Сотрудники МВД рассказали об обеспечении безопасности в летних оздоровительных лагерях

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Медиа

Безопасный отдых детей в центре внимания. Сегодня в Ярославле прошел брифинг, на котором сотрудники МВД рассказали о работе в летних оздоровительных лагерях.

Ярославских мальчишек и девчонок в этом году принимали более 700 организаций. Стражи порядка проводили проверки в местах отдыха детей, под их контролем были и дороги, ведущие к лагерям. Выявлено 114 нарушений техники и эксплуатации улично-дорожной сети. Кроме того, полицейские инструктировали сотрудников детских оздоровительных лагерей, а также проводили беседы с самими ребятами. Юным ярославцам рассказывали о личной безопасности, и о том, как вести себя в различных ситуациях. Прошли акции, посвященные профилактике детской преступности. И по последним данным количество преступлений, совершенных подростками на территории области летом 2017 года, по сравнению с прошлым, снизилось на 21%.

Автор — Никита Мордовин

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