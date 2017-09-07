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Четверг, 07 Сентябрь 2017 17:59

В Ярославской области открылось второе модульное отделение связи

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Сначала Угодичи, теперь Дубки. В регионе открылось второе модульное отделение связи. Цель — сделать почтовые услуги доступнее для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов. Также здесь можно получать пенсию и оплачивать счета за коммунальные услуги, телефон и интернет. Все необходимое оборудование для этого установлено. По функциональности модуль сравним с обычным отделением связи.

«Здесь в последнее время были проблемы с помещением. Собственник, который предоставлял его в аренду, отказал Почте России в продлении договора аренды. И была найдена такая, я считаю, очень хорошая альтернатива. Больше тысячи жителей поселка и ближайших населенных пунктов теперь смогут получать услуги почтовой связи в этом новом помещении»,— рассказал Михаил Городилов — директор Департамента информатизации и связи Ярославской области.

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