В Ярославском художественном музее открылась выставка «Дорогая моя столица»

Виды Москвы от 19 века и до наших дней. Сегодня в Ярославском художественном музее откроется выставка «Дорогая моя столица». В этом году главному городу страны исполнятся 870 лет. Именно этой дате посвящена экспозиция. В ней не только живописные полотна, но и работы в цифровом формате, которых в коллекции насчитывается более ста. По ним можно представить, как менялся облик Москвы с течением времени. Самое раннее произведение — панорамный вид города второй половины 19 столетия.

«Москва несколько другая. Нет нарядной набережной. Кремль еще белят, он белый, а не красный, как мы привыкли. Уже построен Храм Христа Спасителя. Но мы знаем, что он еще не работает, так как не освящен. Много храмов, которые сейчас в Москве не сохранились»,— рассказал Алексей Федорчук — заместитель директора Ярославского художественного музея.