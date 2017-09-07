60лет баннер

Актуальные темы

Четверг, 07 Сентябрь 2017 12:14

В Ярославском художественном музее открылась выставка «Дорогая моя столица»

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Виды Москвы от 19 века и до наших дней. Сегодня в Ярославском художественном музее откроется выставка «Дорогая моя столица». В этом году главному городу страны исполнятся 870 лет. Именно этой дате посвящена экспозиция. В ней не только живописные полотна, но и работы в цифровом формате, которых в коллекции насчитывается более ста. По ним можно представить, как менялся облик Москвы с течением времени. Самое раннее произведение — панорамный вид города второй половины 19 столетия.

«Москва несколько другая. Нет нарядной набережной. Кремль еще белят, он белый, а не красный, как мы привыкли. Уже построен Храм Христа Спасителя. Но мы знаем, что он еще не работает, так как не освящен. Много храмов, которые сейчас в Москве не сохранились»,— рассказал Алексей Федорчук — заместитель директора Ярославского художественного музея.

Автор — Юлия Мещерякова

Прочитано 58 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Крупное возгорание,монсардного этажа.
16
0
0
борьба за чистоту и трезвость
15
0
0
Свалки
13
0
0
горячая вода Заволжский р-н
9
1
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

konkurs det risunka

rtps

Agro

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан