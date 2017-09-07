В Ярославском художественном музее открылась выставка «Дорогая моя столица»

Виды Москвы от 19 века и до наших дней. Сегодня в Ярославском художественном музее откроется выставка «Дорогая моя столица». В этом году главному городу страны исполнятся 870 лет. Именно этой дате посвящена экспозиция. В нейне только живописные полотна, но и работыв цифровом формате, которых в коллекции насчитывается более ста. По ним можно представить, как менялся облик Москвы с течением времени. Самое раннее произведение — панорамный вид города второй половины 19 столетия.
«Москва несколько другая. Нет нарядной набережной. Кремль еще белят, он белый, а не красный, как мы привыкли.Уже построен Храм Христа Спасителя. Но мы знаем, что он ещене работает, так как не освящен. Много храмов, которые сейчас в Москвене сохранились»,— рассказал Алексей Федорчук — заместитель директора Ярославского художественного музея.
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