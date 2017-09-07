По крыше дома в Ярославле гуляла обезьяна

Еще одно интересное событие с участием животного попало в объектив камер уже горожан. По крыше дома на улице Рыбинской в Ярославле разгуливала обезьяна. В городских джунглях примат освоился быстро. Обезьяна ловко карабкалась по трубам, балансировала на карнизахи ускользалаот людей, которые пытались ее спасти. Спустя время, животное все же удалось поймать. Очевидцы предположили, что обезьяна сбежала из цирка, который находится рядом.
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