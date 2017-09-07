По крыше дома в Ярославле гуляла обезьяна

Еще одно интересное событие с участием животного попало в объектив камер уже горожан. По крыше дома на улице Рыбинской в Ярославле разгуливала обезьяна. В городских джунглях примат освоился быстро. Обезьяна ловко карабкалась по трубам, балансировала на карнизах и ускользала от людей, которые пытались ее спасти. Спустя время, животное все же удалось поймать. Очевидцы предположили, что обезьяна сбежала из цирка, который находится рядом.

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