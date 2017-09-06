В Пошехонском районе появилась новая спортивная площадка и детский городок

Открытие современного стадиона, новой спортивной площадки, детского городка и агропромышленной выставки. Сегодня в Пошехонском районе насыщенный на события день. Обо всем подробнее расскажет Анна Харитонова.

Футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Современная площадка для любителей самых разных видов спорта открылась в селе Кременево. Крупнейший в Пошехонском районе стадион построен по программе «Газпром-детям». Это результат соглашения между главой Ярославской области и руководством компании. До конца года в области появится 20 таких объектов.

«Это большой, огромный подарок для всех жителей муниципального района, и, конечно же, села. И все детки, которые учатся в близлежащей школе, теперь имеют возможность позаниматься на свежем воздухе. Ну и, безусловно, просто вести здоровый образ жизни, который необходим каждому жителю Российской Федерации»,— отметила Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства ЯО.

Юным спортсменам подарили также мячи и снаряжение. В Кременево планируют проводить все крупные районные соревнования. А вот готовиться к состязаниям ребята теперь смогут в Белом селе. У местной школы взамен заросшего поля и деревянных ворот появилась спортплощадка площадью в 1000 квадратных метров.

— И для волейбола сетка есть, и для футбола ворота.

— Ну больше будем заниматься футболом.

— Ну это мальчики футболом будут заниматься.

— У нас такого раньше не было.

Пока подрастающее поколение готовится ставить спортивные рекорды, родители, бабушки и дедушки демонстрируют рекорды сельскохозяйственные. В Пошехонье начала работу VII ежегодная агровыставка.

«И пускай даже лето было такое холодное, но люди вырастили свой урожай и представляют все, что они могут сделать своими руками. Что касается развития спорта, Пошехонский район хоть и небольшой по численности населения, но всегда был одним из первых в области по спорту. А путем того, что сегодня открыли, я думаю, ситуация только улучшится»,— сказал Николай Белов — глава Пошехонского МР.