В Пошехонском районе появилась новая спортивная площадка и детский городок

Открытие современного стадиона, новой спортивной площадки, детского городка
Футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Современная площадка для любителей самых разных видов спорта открылась
«Это большой, огромный подарок для всех жителей муниципального района, и,
Юным спортсменам подарили также мячи
— И для волейбола сетка есть,
— Ну больше будем заниматься футболом.
— Ну это мальчики футболом будут заниматься.
— У нас такого раньше
Пока подрастающее поколение готовится ставить спортивные рекорды, родители, бабушки
«И пускай даже лето было такое холодное,
А завершился день еще одним подарком.