В Ярославль прибыли международные эксперты из Южной Кореи

В Ярославль приехал президент Всемирной ассоциации избирательных комиссий.
«В наших избирательных системах есть отличия.
«Наши гости остались довольны, потому что им было все понятно.
В Ярославль приехал президент Всемирной ассоциации избирательных комиссий.
«В наших избирательных системах есть отличия.
«Наши гости остались довольны, потому что им было все понятно.
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