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Среда, 06 Сентябрь 2017 17:52

В Ярославль прибыли международные эксперты из Южной Кореи

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В Ярославль приехал президент Всемирной ассоциации избирательных комиссий. Эта организация действует под патронатом бывшего генсека ООН Пан Ги Муна и уделяет большое внимание внедрению новых технологий на выборах. Специалисты из Южной Кореи самостоятельно прошли весь путь избирателя, познакомились с работой комплексов обработки бюллетеней. Также гостям рассказали про QR-коды, которые впервые будут использовать на выборах главы региона и депутатов в муниципалитет Ярославля.

«В наших избирательных системах есть отличия. У вас избиратели опускают бюллетени, и результаты автоматически передаются в региональную, а затем и в центральную избирательные комиссии. Чтобы этого добиться, была проделана огромная работа. В других странах данные могут передаваться, например, по факсу»,— отметил Сеонг Бае Канг — генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий.

«Наши гости остались довольны, потому что им было все понятно. Они остались довольны качеством работы техники, скоростью ее работы и, собственно, финальным результатом. Тем, что протокол получается быстро и не вызывает никаких нареканий, потому что видно как это все происходит»,— сказал Олег Захаров — председатель Ярославской областной избирательной комиссии.

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