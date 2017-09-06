В Ярославль прибыли международные эксперты из Южной Кореи

В Ярославль приехал президент Всемирной ассоциации избирательных комиссий. Эта организация действует под патронатом бывшего генсека ООН Пан Ги Муна и уделяет большое внимание внедрению новых технологий на выборах. Специалисты из Южной Кореи самостоятельно прошли весь путь избирателя, познакомились с работой комплексов обработки бюллетеней. Также гостям рассказали про QR-коды, которые впервые будут использовать на выборах главы региона и депутатов в муниципалитет Ярославля.

«В наших избирательных системах есть отличия. У вас избиратели опускают бюллетени, и результаты автоматически передаются в региональную, а затем и в центральную избирательные комиссии. Чтобы этого добиться, была проделана огромная работа. В других странах данные могут передаваться, например, по факсу»,— отметил Сеонг Бае Канг — генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий.