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Среда, 06 Сентябрь 2017 14:44

Российский спортсмен Федор Емельяненко посетил храм Богоявления «на Острову» в селе Хопылево

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Российский спортсмен, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко побывал в Ярославле. Он посетил храм, где крестили непотопляемого адмирала Федора Ушакова.

Церковь Богоявления «на Острову» находится в селе Хопылево Рыбинского района. Федор Емельяненко входит в состав попечительского совета по реконструкции храма, поэтому он посмотрел как идут работы и поинтересовался планами на будущее.

«Я приехал по приглашению Дмитрия Юрьевича посетить святые места, зная, что здесь много подвижников. Мой святой здесь, мощи моего святого находятся в Ярославле. Ярославская земля — это земля подвижников, удивляюсь сколько храмов сохранилось старинных»,— сказал Федор Емельяненко — чемпион мира по смешанным единоборствам.

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