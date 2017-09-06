Российский спортсмен Федор Емельяненко посетил храм Богоявления «на Острову» в селе Хопылево

Российский спортсмен, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко побывал
Церковь Богоявления
«Я приехал по приглашению Дмитрия Юрьевича посетить святые места, зная, что здесь много подвижников.
Российский спортсмен, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко побывал
Церковь Богоявления
«Я приехал по приглашению Дмитрия Юрьевича посетить святые места, зная, что здесь много подвижников.
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