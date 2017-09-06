Российский спортсмен Федор Емельяненко посетил храм Богоявления «на Острову» в селе Хопылево

Российский спортсмен, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко побывал в Ярославле. Он посетил храм, где крестили непотопляемого адмирала Федора Ушакова.

Церковь Богоявления «на Острову» находится в селе Хопылево Рыбинского района. Федор Емельяненко входит в состав попечительского совета по реконструкции храма, поэтому он посмотрел как идут работы и поинтересовался планами на будущее.