В свой праздник ГТРК «Ярославия» сделала подарок многодетной семье

В этот важный для нашей телерадиокомпании день, мы
В семье Шишкиных
«Собираемся здесь,
Телевизионные предпочтения
«Я люблю всякие мультики,
«Иногда ужастики, иногда
«Обычно ярославские новости
Теперь
Чтобы каждый день узнавать
В этот важный для нашей телерадиокомпании день, мы
В семье Шишкиных
«Собираемся здесь,
Телевизионные предпочтения
«Я люблю всякие мультики,
«Иногда ужастики, иногда
«Обычно ярославские новости
Теперь
Чтобы каждый день узнавать
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