В свой праздник ГТРК «Ярославия» сделала подарок многодетной семье

В этот важный для нашей телерадиокомпании день, мы не только принимаем поздравления, но и сами дарим подарки.

В семье Шишкиных из села Пречистого пятеро детей. Володя, Женя и Настя ходят в школу, Всеволод и Ярослав — в детский сад. Глава семейства много работает и встретиться всем вместе удается только вечером.

«Собираемся здесь, за семейным столом, обсуждаем как день прошел, как успехи у детей в школе, на секциях, где-то еще, у телевизора собираемся, да, смотрим что-то все вместе»,— сказал Виктор Шишкин.

Телевизионные предпочтения у всех разные: от мультфильмов для самого юного зрителя, до серьезных информационных выпусков и спортивных передач для папы.

«Я люблю всякие мультики, фильмы»,— поделился Владимир Шишкин.

«Иногда ужастики, иногда боевики»,— сказал Евгений Шишкин.

«Обычно ярославские новости мы узнаем из интернета, телевизор у нас не показывал»,— рассказала Вера Шишкина.

Теперь у Шишкиных радостное событие. Отныне они всегда будут в курсе событий ярославской области. «Вести-Ярославль» подарили семье телевизионный приемник, который позволит им смотреть выпуски главных новостей региона каждый день.