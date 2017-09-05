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Вторник, 05 Сентябрь 2017 14:53

В МФЦ начали выдать паспорта

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Свой первый документ юные жители области теперь могут получить в многофункциональном центре. Здесь начали не только оформлять, но и выдавать российские паспорта 14-летним гражданам.

«Я в день своего рождения пошла фотографироваться с папой, он тоже получал паспорт. Потом мы пришли сюда, все отдали, я 1 бланк испортила, все написали»,— рассказала Анна Никитина.

14-летним ярославцам документы вручил директор Департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. К слову, ещё одна новая возможность МФЦ — оформление и выдача заграничных паспортов старого образца. Раньше здесь можно было только подать документы на оформление. А получать документы приходилось в подразделениях миграционной службы. Отметим, многофункциональные центры есть во всех муниципальных районах. Всего в регионе работает 21 филиал. Там жители области могут получить более трех сотен услуг.

«С каждым днем растет количество людей, которые приходят за услугами в МФЦ. Спектр достаточно широк и услуги, которые представляются, социально значимы для людей. Такие, как получение водительских прав, свидетельства о рождении ребенка, заявление о бракосочетании, теперь уже паспорт российского гражданина, загранпаспорт и много других услуг»,— рассказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

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