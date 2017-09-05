В МФЦ начали выдать паспорта

Свой первый документ юные жители области теперь могут получить
«Я
14-летним ярославцам документы вручил директор Департамента информатизации
«С каждым днем растет количество людей, которые приходят
Свой первый документ юные жители области теперь могут получить
«Я
14-летним ярославцам документы вручил директор Департамента информатизации
«С каждым днем растет количество людей, которые приходят
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