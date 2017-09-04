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Понедельник, 04 Сентябрь 2017 21:11

В Ярославской области в этом году введено в эксплуатацию почти 374 тысячи квадратных метров жилья

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Только за 7 месяцев текущего года в области введено в эксплуатацию почти 374 тысячи квадратных метров жилья, из них более 200 тысяч — в многоквартирных домах. «Вести» побывали в одном из самых быстрорастущих микрорайонов Ярославля.

В августе, строго в срок, очередные новоселы городского квартала получили ключи от своих резиденций. 1 сентября его юные жители отправились в ближайшую школу.

«Я пока буду с мамой ходить, а потом со старшим братом. С нами бабуля здесь живет. Она скоро переедет тут в ближний дом её»,— поделилась Соня Гряднова — ученица школы № 17.

Развивается и транспортное сообщение — уехать можно практически в любой район города. К маршрутам № 6, № 10, № 96 и № 178 добавились еще три с остановкой непосредственно у выезда из микрорайона.

«Сейчас тут с весны пустили 60-й автобус, он часто ходит, 70-й, 77-й, 178-я. Она практически через весь город проезжает»,— рассказала Татьяна Гряднова — житель микрорайона.

На карте города появится улица имени уроженца Норского, Героя Советского союза Александра Додонова. Квартал растёт. В скором будущем появятся и спортплощадки, где можно будет сразиться в волейбол, баскетбол и даже заняться большим теннисом. И уже до конца года на территории микрорайона откроется магазин.

«За прошедшее время мы благополучно ввели в эксплуатацию седьмую по счету очередь — это почти 200 квартир. Передано дольщикам точно в срок»,— сообщил Дмитрий Головлев — генеральный директор компании «Норские резиденции».

Таким образом, на территории городского квартала «Норские резиденции» уже построено более 50 тысяч квадратных метров жилья — а это 21 дом, более тысячи квартир, в которых проживают около полутора тысяч человек. А уже в марте следующего года здесь будут справлять новоселье сотни жителей городского квартала.

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