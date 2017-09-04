60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 04 Сентябрь 2017 15:13

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова выиграла Чемпионат Европы по волейболу

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Сергей Шляпников стал чемпионом Европы по волейболу. Сборная России под руководством ярославского специалиста не проиграла на турнире ни одного матча и завоевала главный трофей. В финале наша команда в пяти партиях сломила сопротивление спортсменов из Германии. Отметим, это первое серьезное достижение Сергея Шляпникова на посту главного тренера национальной команды.

Прочитано 52 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Крупное возгорание,монсардного этажа.
4
0
0
борьба за чистоту и трезвость
11
0
0
Свалки
9
0
0
горячая вода Заволжский р-н
6
0
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

konkurs det risunka

Сезон охоты на работу 2017: какие специалисты будут востребованы в Ярославле этой осеньюRabota

 

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан