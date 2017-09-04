Сборная России под руководством Сергея Шляпникова выиграла Чемпионат Европы по волейболу

Сергей Шляпников стал чемпионом Европы по волейболу. Сборная России под руководством ярославского специалиста не проиграла на турнире ни одного матча и завоевала главный трофей. В финале наша команда в пяти партиях сломила сопротивление спортсменов из Германии. Отметим, это первое серьезное достижение Сергея Шляпникова на посту главного тренера национальной команды.