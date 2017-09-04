Сборная России под руководством Сергея Шляпникова выиграла Чемпионат Европы по волейболу

Сергей Шляпников стал чемпионом Европы по волейболу. Сборная России под руководством ярославского специалиста
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Понедельник, 04 Сентябрь 2017 15:13
Сборная России под руководством Сергея Шляпникова выиграла Чемпионат Европы по волейболуАвтор Захар Акопов
Сергей Шляпников стал чемпионом Европы по волейболу. Сборная России под руководством ярославского специалиста
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