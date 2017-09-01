Владимир Путин посетил Ярославль с рабочим визитом

Форум профессионального развития «ПроеКТОриЯ» и посещение училища Олимпийского резерва. Это еще не полная повестка дня президента России в Ярославле. В День знаний из Арены-2000 Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок с миллионом учеников по всей России. Как это было? — в сюжете корреспондентов «Вестей».

Эти дети уже сегодня реальные претенденты на получение работы в крупнейших госкорпорациях страны. Только «Росатому» к 2025 году нужны будут 100 тысяч новых кадров. В том числе тех квалификаций, по которым сегодня даже не готовят специалистов. И задачи перед ними не менее глобальные. Например, найти решение проблем, с которыми человечество столкнется через 200 лет.

— Топливо закончится, и нужно будет искать что-то новое.

— Топливо, в смысле углеводородное топливо?

— Да. И урана у нас тоже не так много.

— Мы можем, грубо говоря, создать второе солнце — второй термоядерный реактор, работающий, как солнце, на гелии и водороде, который будет напрямую всю энергию поставлять нам. И зажечь солнце на земле.

— Осторожнее только.

За три дня форума его участники должны будут рассказать об идеях, которые будут полезны для качественного рывка по каждому из 12 приоритетных проектов страны. О «России, устремленной в будущее» президент говорил на открытом уроке со школьниками со всей страны.

«Сейчас, с Дмитрием Юрьевичем Мироновым, когда добирались сюда, он мне показал, смотрите, вот Успенский собор, построен в честь тысячелетия Ярославля. За эту тысячу лет наши предки, поколения, которые жили до нас предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той державой могучей великой державой, какой она является сегодня. Ваша задача сделать принципиально новый шаг»,— сказал Владимир Путин.

Форум «ПроеКТОриЯ» — не единственная точка в маршруте президента. В программе делового визита в Ярославль Владимира Путина еще несколько встреч. Анна Харитонова продолжит.

После Арены-2000 Владимир Путин посетил еще один хоккейный объект — училище Олимпийского резерва. Первая часть комплекса уже завершена. Это спортивный корпус, общежитие и учебные помещения. Еще предстоит построить большую соревновательную арену, восстановительный и медицинский центры. Училище функционирует с 2012 года, но пока на других площадках. За это время его окончили 83 спортсмена. Сейчас в списке студентов — 263 человека.

— С этого года мы увеличили контрольные цифры приема.

— А ребята откуда?.

— Ребята из разных регионов, но большинство, конечно, из Ярославского. Важно, что на этой площадке могут заниматься не только хоккеисты, но и фигуристы, и заниматься шорт-треком.

«Во-первых, действительно, это объект уникальный. Это, по сути, некоторая модель будет, которая может быть тиражирована по всей стране»,— отметил Павел Колобков — министр спорта РФ.

Пообщаться с президентом была возможность и у юных воспитанников «Локомотива», которые в этот день первыми опробовали лед нового комплекса.

— Мы рады, что у нас есть столько много ледовых дворцов, чтобы заниматься. Нам нравится, что вы занимаетесь таким видом спорта. Владимир Владимирович, а можно с вами сфотографироваться?

Этим мальчишкам пока всего 12, но мечты и планы у них амбициозные.

«Попасть в КХЛ хотя бы и стать хорошим хоккеистом»,— рассказал Геннадий Чалов — хоккеист.

Полностью завершить комплекс планируют к 2020 году. О строительстве значимых объектов шла речь и во время беседы Владимира Путина с главой региона Дмитрием Мироновым. На встречу глава государства пришел с зеленой папкой. В ней — обращения, которые жители области отправили президенту во время прямой линии. В списке — закрытие больницы в поселке Борок, расселение аварийного жилья, газификация, невыплата заработной платы на некоторых предприятиях региона.

«Я понимаю, что, может быть, решение этих вопросов — это не один и два дня, но этим нужно заниматься системно. Хорошо?»,— отметил Владимир Путин.

Глава региона Дмитрий Миронов подчеркнул, что все эти вопросы находятся на его личном контроле. Также он поблагодарил президента за содействие в реконструкции моста через Которосль и в строительстве хирургического корпуса областной онкологической больницы.