Президент России Владимир Путин и глава региона Дмитрий Миронов обсудили важные для области вопросы

Начинаем выпуск с главнойновости — визита Владимир Путина. Во второй половине дня Президент России встретился с главой региона Дмитрием Мироновым. Владимир Путин попросил обратить внимание на проблемы, волнующие жителей Ярославской области. Закрытие больницы в поселке Борок, расселение аварийного жилья, газификация и невыплата заработной платы на некоторых предприятиях региона. Дмитрий Миронов подчеркнул, что все эти вопросы находятся на его личном контроле. На встрече разговор шел и о реконструкции моста через Которосль. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области поблагодарил Президента за поддержкуи сообщил, что часть денег регион уже получил. В следующем году все работы должны быть завершены. Кроме того, благодаря включению в федеральную целевую программу, решен вопрос и со строительством нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, который сейчас находится в здании1913 года постройки. На встрече Владимир Путин и Дмитрий Миронов обсудили и проблемы сельского хозяйства региона.
«Мы столкнулись с такой проблемой, 68% пахотной земли не введеныв сельхозоборот.На сегодняшний день есть положительная динамика, мы поставили задачу в 17-м году ввести в оборот40 тысяч гектаров, на сегодня20 тысяч.Это плюс к 40 тысячам. Половину мы ужевыполнили»,— рассказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.
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