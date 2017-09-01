Президент России Владимир Путин и глава региона Дмитрий Миронов обсудили важные для области вопросы

Начинаем выпуск с главной новости — визита Владимир Путина. Во второй половине дня Президент России встретился с главой региона Дмитрием Мироновым. Владимир Путин попросил обратить внимание на проблемы, волнующие жителей Ярославской области. Закрытие больницы в поселке Борок, расселение аварийного жилья, газификация и невыплата заработной платы на некоторых предприятиях региона. Дмитрий Миронов подчеркнул, что все эти вопросы находятся на его личном контроле. На встрече разговор шел и о реконструкции моста через Которосль. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области поблагодарил Президента за поддержку и сообщил, что часть денег регион уже получил. В следующем году все работы должны быть завершены. Кроме того, благодаря включению в федеральную целевую программу, решен вопрос и со строительством нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, который сейчас находится в здании 1913 года постройки. На встрече Владимир Путин и Дмитрий Миронов обсудили и проблемы сельского хозяйства региона.

«Мы столкнулись с такой проблемой, 68% пахотной земли не введены в сельхозоборот. На сегодняшний день есть положительная динамика, мы поставили задачу в 17-м году ввести в оборот 40 тысяч гектаров, на сегодня 20 тысяч. Это плюс к 40 тысячам. Половину мы уже выполнили»,— рассказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.