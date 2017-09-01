Золотое кольцо украсило Бутусовский парк Ярославля

Пройти по «Золотому кольцу» и даже сквозь него, теперь можно в Бутусовском парке Ярославля. Сегодня здесь установили памятный знак в честь 50-летнего юбилея популярного туристического маршрута. Весит памятный знак около полутора тонн, поэтому его надежно закрепляют. А впоследствии пешеходную дорожку рядом с золотым кольцом расширят, чтобы гулять по парку можно было, не поднимаясь на мостик, что важно, например, для мам с колясками.

«Основная нагрузка в том, чтобы люди ощущали, что Ярославль — столица Золотого кольца, а, во-вторых, хочется, чтобы люди увидели новые экспозиции, которые мы выставляем в городе, их можно не только наблюдать, но ещё и потрогать, пройти, посмотреть»,— отметила Вера Кореневская — директор МГУ «Горзеленхозстрой».