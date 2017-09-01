Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила День знаний в родной школе

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила День знаний в 32-й школе
«Было раздельное обучение женское
В 32-й школе, которая носит имя Валентины Терешковой, учится
«Очень рада, что попала
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила День знаний в 32-й школе
«Было раздельное обучение женское
В 32-й школе, которая носит имя Валентины Терешковой, учится
«Очень рада, что попала
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