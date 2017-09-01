Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила День знаний в родной школе

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила День знаний в 32-й школе в Красноперекопском районе. Также как и нынешние первоклассники, только в 1945 году, она сама пришла сюда учиться в 1 класс. Валентина Терешкова поздравила ребят с началом нового учебного года и рассказала, что у детей военного времени не было такой красивой одежды, как сейчас, но получать знания они хотели также сильно, как и современные школьники.

«Было раздельное обучение женское и мужское. Наша 32 школа, видите, какая красота здесь. Мы все кричали: «Школа 32 стоит у самого пруда». И до сих пор самые теплые чувства у меня к моей родной школе, я стараюсь 1 сентября обязательно приезжать, по мере возможности обязательно помогать»,— сказала Валентина Терешкова — Герой Советского Союза.

В 32-й школе, которая носит имя Валентины Терешковой, учится 155 ребят. Летом для них отремонтировали кабинет физики и два кабинета для начальной школы. В этом году здесь набрали 39 первоклассников. Свой первый учебный день они начали с разминки.