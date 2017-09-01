Сегодня во всех школах прозвучали первые звонки. В Ярославской области распахнули двери 389 общеобразовательных учреждений. За парты сядут 125 тысяч детей. 14 тысячиз них — первоклассники.
Глава региона Дмитрий Миронов поздравил с началом нового учебного года учеников ростовской гимназии имени Кекина. Он принял участие в торжественной линейке и отвел ростовскую первоклассницу Полину Жаворонкову на первый урок. В февралена встречес общественностью Ростовского района девочка прочитала стихи о Ростове.И подарила главе региона куклу. Он поблагодарил Полину за выступлениеи пообещал лично отвести ее в первый класс. Сегодня Полина Жаворонкова дала для ребят из ростовской гимназии первый звонок.
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