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Пятница, 01 Сентябрь 2017 14:51

Глава региона Дмитрий Миронов поздравил с началом нового учебного года учеников ростовской гимназии

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Сегодня во всех школах прозвучали первые звонки. В Ярославской области распахнули двери 389 общеобразовательных учреждений. За парты сядут 125 тысяч детей. 14 тысяч из них — первоклассники.

Глава региона Дмитрий Миронов поздравил с началом нового учебного года учеников ростовской гимназии имени Кекина. Он принял участие в торжественной линейке и отвел ростовскую первоклассницу Полину Жаворонкову на первый урок. В феврале на встрече с общественностью Ростовского района девочка прочитала стихи о Ростове. И подарила главе региона куклу. Он поблагодарил Полину за выступление и пообещал лично отвести ее в первый класс. Сегодня Полина Жаворонкова дала для ребят из ростовской гимназии первый звонок.

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