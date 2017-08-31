Зампредседателя областного Правительства проверил работу Управляющей компании Ленинского района

Проверку для Управляющей компании Ленинского района устроил сегодня заместитель председателя областного Правительства Виталий Ткаченко. Поводом послужила жалоба одной
«Мы
У дома
«Я уже
«С того момента, как
Проверку для Управляющей компании Ленинского района устроил сегодня заместитель председателя областного Правительства Виталий Ткаченко. Поводом послужила жалоба одной
«Мы
У дома
«Я уже
«С того момента, как
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