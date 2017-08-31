Зампредседателя областного Правительства проверил работу Управляющей компании Ленинского района

Проверку для Управляющей компании Ленинского района устроил сегодня заместитель председателя областного Правительства Виталий Ткаченко. Поводом послужила жалоба одной из жительниц 9-этажки во время встречи с главой региона Дмитрием Мироновым. По ее словам, в доме протекает крыша. Периодически канализационными стоками топит подвалы. Подъезды кишат грызунами и тараканами, а из кранов вместо горячей воды течет ржавая и холодная жидкость.

«Мы с этими вопросами будем разбираться очень жестко. Вы посмотрите, что там творится. В подвалах там тараканы бегают. Мусор. Ни подъезда, ни подвала — похоже все на свалку. А вы рассказываете, что вы там были и там все замечательно. Давайте, Виталий Владимирович, с надзором нашим выезжайте. И, если необходимо, штрафуйте»,— распорядился Дмитрий Миронов – врио губернатора ЯО.

У дома в ожидании проверки собрались недовольные жители многоэтажки. Люди подтвердили, что управляющая компания никак не реагирует на жалобы на протяжении нескольких лет.

«Я уже их предупредила, что последняя претензия, которую я написала — это предсудебная претензия. Пересчитали горячую воду с температурой в 28 градусов по 86, по-моему, рублей за кубометр. Хотя при температуре до 40 градусов, расчет должен вестись, как за холодную воду»,— сказала Галина Лебедева — жительница дома.