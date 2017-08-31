Полицейские проверяют школы Ярославской области

Сегодня кинологи с собаками весь день обследуют школы области. В преддверии 1 сентября полицейские должны убедиться в их безопасности. Осматривают все без исключения помещения, включая чердаки и подвалы. К 9 часам вечера работа должна быть завершена. Кроме того, полицейские проверяют и состояние улично-дорожной сети рядом с образовательными учреждениями, а также школьные автобусы.

«Обследование помещений и прилегающих территорий кинологом со специально обученной собакой на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств. Помещения будут переданы под охрану полиции УМВД России по Ярославской области»,— рассказал Михаил Широков — младший инспектор — кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Ярославской области.