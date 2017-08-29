В Ярославском районе прошел областной конкурс операторов искусственного осеменения

В племенном репродукторе Искра Ярославского района прошел конкурс операторов искусственного осеменения. Он собрал 18 лучших специалистов со всей области. Состязание прошло в четыре этапа.

«На конкурсе оценивается умение операторов искусственного осеменения работать непосредственно в лаборатории, и непосредственно с животными. А также, конечно, очень важна и теоретическая часть»,— рассказал Андрей Угрос — главный судья конкурса.

Главная цель конкурса — профессиональный рост ярославских специалистов, говорят организаторы. От этого зависит рентабельность молочного скотоводства в области. Тем более, оборудование и технологии в этом направлении стремительно развиваются. Максимальный балл во всех этапах конкурса набрала Наталья Петрова из племзавода Пахма Ярославского района.

«Мы вносим определенный вклад в повышение профессионализма тех операторов, которые сегодня участвуют в конкурсе, ежегодно проводя конкурс по искусственному осеменению в каждом муниципальном округе. Победитель этого областного конкурса на следующий год поедет на конкурс российский», -отметила Нина Фураева — заместитель генерального директора компании «Ярославское», организатор конкурса.