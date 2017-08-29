В Ярославском районе прошел областной конкурс операторов искусственного осеменения

В племенном репродукторе Искра Ярославского района прошел конкурс операторов искусственного осеменения.
«На конкурсе оценивается умение операторов искусственного осеменения работать непосредственно
Главная цель
«Мы вносим определенный вклад
В племенном репродукторе Искра Ярославского района прошел конкурс операторов искусственного осеменения.
«На конкурсе оценивается умение операторов искусственного осеменения работать непосредственно
Главная цель
«Мы вносим определенный вклад
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)