В регионе формируется единая областная система водоканалов

В Мышкине стартовала подготовка сетей
Рыбинские коммунальщики
«В плане
С
«Предприятие, созданное
«Несколько раз
Наряду
«Известно, что активы водоканалов расположенных
Модернизация направлена,
Анна Харитонова, Анатолий Сахаров
В Мышкине стартовала подготовка сетей
Рыбинские коммунальщики
«В плане
С
«Предприятие, созданное
«Несколько раз
Наряду
«Известно, что активы водоканалов расположенных
Модернизация направлена,
Анна Харитонова, Анатолий Сахаров
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