В регионе формируется единая областная система водоканалов

В Мышкине стартовала подготовка сетей к отопительному сезону. Работы выполняют специалисты Рыбинского водоканала. Так в регионе начинает формироваться единая областная система водоканалов. Как это повлияет на качество водоснабжения? — выясняла Анна Харитонова.

Рыбинские коммунальщики на улицах Мышкина. Машины Рыбинского водоканала местные жители теперь видят часто. Специалисты готовят канализационную систему к отопительному сезону. Параллельно устраняют аварии.

«В плане у нас перекладка двух участков сетей, подготовка технологических котельных. Ремонт колодцев, замена задвижек»,— рассказал Сергей Ивенков — директор Рыбинского водоканала.

С 2018 года полномочия по водоснабжению и водоотведению переходят к областным властям. Это связано с необходимостью дорогостоящей модернизации сетей. Водохозяйственный комплекс разделят на два так называемых куста — Северный и Южный. В Северном опорным станет Рыбинский водоканал, в Южном — Ярославский. Мышкин относится к Северному.

«Предприятие, созданное на базе Рыбинского водоканала, уже плановое обслуживание ведут, это нам позволит избежать каких-то проблем в осенне-зимний период»,— отметила Ольга Минаева — глава Мышкинского МР.

«Несколько раз у нас происходил засор канализации и по первому зову Рыбинский водоканал приезжал»,— поделилась Галина Бойцова — жительница Мышкина.

Наряду с Рыбинским водоканалом помогать соседним районам уже начал и Ярославский.

«Известно, что активы водоканалов расположенных в небольших населенных пунктах, в районах, они изношены. Не хватает сил часто даже для проведения аварийно-восстановительных работ. К этим работам сейчас привлечены специалисты Рыбинского водоканала и Ярославского водоканала. Они активно работают, в том числе, в Переславском районе»,— сообщил Андрей Лукашов — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Модернизация направлена, в первую очередь, на улучшение качества питьевой воды. Глава региона Дмитрий Миронов инициировал проект «Чистая Волга». В течение ближайших лет планируется комплексно модернизировать очистные сооружения водоснабжения и водоотведения за счет собственных и привлеченных средств.

Анна Харитонова, Анатолий Сахаров