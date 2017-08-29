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Вторник, 29 Август 2017 15:04

Детские сады Ярославля перешли на единое меню

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Колбаса и сгущенка ушли в историю. Ярославские детские сады перешли на новое единое меню. Несколько месяцев его разрабатывала рабочая группа, которую представляли сотрудники Департамента образования мэрии города, санитарно-пищевой лаборатории и детских садов.

Из нового меню исчезли все продукты с консервантами. Промышленные соки, варенье, тушенка и колбаса. Вместо них дети будут есть больше кисломолочных продуктов, мяса, овощей и фруктов. Появились и новые блюда. Макароны с овощами, капустные котлеты и розовое пюре из картофеля и моркови.

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