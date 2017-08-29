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Вторник, 29 Август 2017 15:03

Глава региона Дмитрий Миронов поручил увековечить память полного кавалера ордена Славы Алексея Кочерги

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Волонтеры интернет-проекта «Герои страны» обнаружили неизвестные сведения об Алексее Кочерге. Выяснилось, что он не рядовой участник войны, а полный кавалер ордена Славы.

В одном из сражений Висло-Одерской операции его бойцы уничтожили 40 противников и 4 огневых точки, захватили 17 пленных. Завтра Алексею Кочерге исполнилось бы 102 года. Увековечить память героя и нанести новую надпись на его надгробную плиту, которая находится на Воинском мемориальном кладбище, дал поручение глава региона Дмитрий Миронов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

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