Глава региона Дмитрий Миронов поручил увековечить память полного кавалера ордена Славы Алексея Кочерги

Волонтеры интернет-проекта «Герои страны» обнаружили неизвестные сведения об Алексее Кочерге. Выяснилось, что он не рядовой участник войны, а полный кавалер ордена Славы.
В одном из сраженийВисло-Одерской операции его бойцы уничтожили 40 противников и 4 огневых точки, захватили 17 пленных. Завтра Алексею Кочерге исполнилось бы102 года. Увековечить память героя и нанести новую надпись на его надгробную плиту, которая находится на Воинском мемориальном кладбище, дал поручение глава региона Дмитрий Миронов. Об этомон сообщилв социальных сетях.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций