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Вторник, 29 Август 2017 14:51

В Ярославле представят уникальную военную технику

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«ЗИС», «Паккард», «Полуторка». Больше сотни машин времен Великой Отечественной в Ярославле. Готовится к открытию выставка «Одна страна — одна победа», которую посвятили 76-летию начала блокады Ленинграда. В экспозиции — предметы быта, радиоприемники, дневники жителей осажденного города, хлебные карточки, обмундирование, сотни видов пистолетов и винтовок. Все — оригиналы, которые до этого никогда не выезжали из Санкт-Петербурга.

«Мы приехали по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, но это связано с тем, что Ярославль в годы блокады оказал огромную помощь жителям Ленинграда. Было эвакуировано больше трети населения Ленинграда в Ярославль и Ярославскую область, больше 120 тысяч детей было отправлено сюда. И мы решили провести мероприятие именно в качестве благодарности ленинградцев за сделанное ярославцами в годы блокады»,— сказал Анатолий Бернштейн — руководитель патриотического объединения «Ленрезерв».

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