В Ярославле представят уникальную военную технику

«ЗИС», «Паккард», «Полуторка». Больше сотни машин времен Великой Отечественной
«Мы приехали по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова,
«ЗИС», «Паккард», «Полуторка». Больше сотни машин времен Великой Отечественной
«Мы приехали по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова,
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