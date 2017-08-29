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Вторник, 29 Август 2017 11:55

Ремонт завершен: комиссия проверила участок дороги «Ярославль-Рыбинск»

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Больше трех километров нового асфальта. Капитальный ремонт участка дороги «Ярославль-Рыбинск» завершен. Соответствует ли он всем требованиям? — выясняет региональная комиссия.

Дорога соответствует всем требованием, работы выполнены в срок — такое заключение дала экспертная комиссия. Участок автомобильной дороги «Ярославль-Рыбинск», протяженностью более 3 км отличался высокой аварийностью, поступало много жалоб от местных жителей. Теперь здесь не просто новая трасса, но и новое ограждение, освещение, остановочные комплексы.

«Контроль качества осуществляли специалисты «Ярославской областной дорожной службы» в ежедневном режиме. Работы выполнены были в соответствии с нормативными требованиями, качественно. Нарушений выявлено не было. Дорога введена в эксплуатацию. За капитальные работы подрядчик взялся осенью прошлого года. Сумма контракта — около 208 миллионов рублей. И все работы проводились по областной программе «Сохранности автомобильных дорог ЯО»,— сказал Антон Заев — директор «Ярославской областной дорожной службы».

Автор — Никита Мордовин

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