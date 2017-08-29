Ремонт завершен: комиссия проверила участок дороги «Ярославль-Рыбинск»

Больше трех километров нового асфальта. Капитальный ремонт участка дороги «Ярославль-Рыбинск» завершен.
Дорога соответствует всем требованием, работы выполнены
«Контроль качества осуществляли специалисты «Ярославской областной дорожной службы»
Больше трех километров нового асфальта. Капитальный ремонт участка дороги «Ярославль-Рыбинск» завершен.
Дорога соответствует всем требованием, работы выполнены
«Контроль качества осуществляли специалисты «Ярославской областной дорожной службы»
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