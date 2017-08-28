Водители превратили сквер в проезжую часть

Настоящий автобеспредел устроили водители в Ярославле. Пешеходный сквер на улице Свердлова автолюбители превратили в проезжую часть. Возмущенные очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Напомним, в этом районе идет ремонт улицы, проезд ограничен. В комментариях к видео люди признаются, что такую картину они наблюдают регулярно.

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