Водители превратили сквер в проезжую часть

Настоящий автобеспредел устроили водители в Ярославле. Пешеходный сквер на улице Свердлова автолюбители превратили в проезжую часть. Возмущенные очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона и выложилив сеть. Напомним, в этом районе идет ремонт улицы, проезд ограничен. В комментарияхк видео люди признаются, что такую картину они наблюдают регулярно.
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