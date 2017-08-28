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Понедельник, 28 Август 2017 17:41

Водители превратили сквер в проезжую часть

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Медиа

Настоящий автобеспредел устроили водители в Ярославле. Пешеходный сквер на улице Свердлова автолюбители превратили в проезжую часть. Возмущенные очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Напомним, в этом районе идет ремонт улицы, проезд ограничен. В комментариях к видео люди признаются, что такую картину они наблюдают регулярно.

Если вы стали свидетелями интересных событий, отправляйте отснятые ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. Кроме того, теперь связаться с нами можно с помощью Viber и WhatsApp. Номер телефона 8-910-813-12-12. Смотрите свои работы в наших эфирах, а также в программе «Мобильный репортер».

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