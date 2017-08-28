Катания на квадро- и гидроциклах, соревнования по армспорту, выступления яхтсмэнов и мастер-классы. В Ярославле отметили 145-летний юбилей Всероссийского общества спасения на водах.

Большой праздник прошел на Центральном пляже. Здесь все желающие смогли увидеть, как правильно спасать утопающего и оказывать ему первую помощь. ВОСВОД — старейшая организация, которая объединяет добровольцев. На данный момент в регионе 6 отделений, в которых состоит более 100 человек.

«В патрулировании совместном наши добровольцы участвуют. Выезжаю, если они находятся в это время, если произошел несчастный случай, выезжаю и со спасателями, и с МЧСниками, с ГИМСом. Не всегда просто это получается, потому что люди тоже и учатся, и работают. Но стараются, по крайней мере, в купальный и в летний период»,— отметил Михаил Жуков — председатель Ярославского регионального отделения ВОСВОД.