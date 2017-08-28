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Понедельник, 28 Август 2017 14:45

В Ярославле отметили 145-летний юбилей Всероссийского общества спасения на водах

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Катания на квадро- и гидроциклах, соревнования по армспорту, выступления яхтсмэнов и мастер-классы. В Ярославле отметили 145-летний юбилей Всероссийского общества спасения на водах.

Большой праздник прошел на Центральном пляже. Здесь все желающие смогли увидеть, как правильно спасать утопающего и оказывать ему первую помощь. ВОСВОД — старейшая организация, которая объединяет добровольцев. На данный момент в регионе 6 отделений, в которых состоит более 100 человек.

«В патрулировании совместном наши добровольцы участвуют. Выезжаю, если они находятся в это время, если произошел несчастный случай, выезжаю и со спасателями, и с МЧСниками, с ГИМСом. Не всегда просто это получается, потому что люди тоже и учатся, и работают. Но стараются, по крайней мере, в купальный и в летний период»,— отметил Михаил Жуков — председатель Ярославского регионального отделения ВОСВОД.

«Для нас развитие этого общества, эффективность его работы очень важна. У нас, вы знаете, самая большая по водности область в Центральном федеральном округе. И, конечно, помощь небезразличных людей, которых собрало общество, для нас неоценима»,— сказал Олег Бочаров — начальник главного управления МЧС России по Ярославской области.

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