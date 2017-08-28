В Ярославле отметили 145-летний юбилей Всероссийского общества спасения на водах

Катания
Большой праздник прошел
«В патрулировании совместном наши добровольцы участвуют. Выезжаю, если они находятся
«Для нас развитие этого общества, эффективность его работы очень важна.
Катания
Большой праздник прошел
«В патрулировании совместном наши добровольцы участвуют. Выезжаю, если они находятся
«Для нас развитие этого общества, эффективность его работы очень важна.
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