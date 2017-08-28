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Понедельник, 28 Август 2017 14:47

В Ярославле прошел Всероссийский фестиваль пляжного волейбола

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Ветру и дождю вопреки. В Ярославле прошел Всероссийский фестиваль пляжного волейбола для профессионалов и любителей. Спортсмены выступали в пяти номинациях: король и королева пляжа, «чайники», дети до 14-ти и семейная категория. Самому маленькому участнику, вышедшему на песок, исполнилось всего 5, а опытному 49. Всего за главные трофеи боролись 70 человек из Ярославский области, Москвы, Клина, Иванова, Костромы.

«Всех нас здесь объединяет волейбол. Все мы любим пляж, все мы любим пляжный волейбол. И уже давным-давно погода нас не останавливает. Так скажем, в любой ветер, в любой дождь мы здесь все собираемся. Участников чуть поменьше, потому что часть участников уехал на соревнования в другие города. Но все равно людей не остановить. Все хотят играть»,— отметил Ярослав Смирнов — участник фестиваля.

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