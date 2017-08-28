Сезон охоты на работу 2017: какие специалисты будут востребованы в Ярославле этой осенью

Рынок труда в нашем городе стабилен, особенно если сравнивать с кризисом 2009 года, когда уровень безработицы в два раза превышал нынешние показатели. На сегодня только 1,3% ярославцев числятся, как не трудоустроенные. С учетом теневой экономики, эта цифра еще меньше. Такая статистика дает основания утверждать, что явного дефицита работы в Ярославле нет. Тем не менее, между соискателями наблюдается не слабая конкуренция, особенно если вакансия из ряда востребованных в городе отраслей. Об актуальных сферах деятельности в нашем регионе и о том, какие специалисты нужны местным работодателям этой осенью, читайте ниже.

Модернизация рабочих мест ярославскими компаниями и актуальные вакансии

Инфраструктура, функционирование немалого количества крупных перерабатывающих предприятий, определяет вектор местной экономики. Большому проценту горожан необходимо трудиться в сфере обрабатывающего производства. Есть все основания считать Ярославль городом тяжелой промышленности (чего только стоят Нефтеперегонный и Шинный заводы). Не менее хорошо здесь развита и сфера услуг – ежегодно растет количество компаний, занимающихся торговлей. Кроме того, самые успешные из них, расширяются и создают новые рабочие места.

Найти в Ярославле достойное вакантное место на сайте поиска работы Trud.com не трудно. Короткий запрос с указанием желаемой должности откроет перед вами список всех актуальных на сегодня предложений и подробную информацию о каждом из них. Из почти что 10 тыс. вакансий, больше всего рабочих мест могут предоставить горожанам компании таких сфер, как:

• производство (25%);

• услуги (особенно, торговля и продажи – 17%);

• охрана (10%).

Этой осенью ожидается массовый набор охранного персонала в ГК Интегрированная безопасность. В компанию Тандер, которая производит и реализует на отечественном рынке электрошоковое оружие, также требуется немало специалистов. Менеджеры, грузчики, токари, водители такси, медицинские работники – профессии, которые, казалось, утратили свою актуальность, снова выходят на местный рынок труда с пометкой «востребованные». К слову, уровень заработных плат в Ярославле тоже имеет положительные тенденции. Средний оклад, который готовы платить горожанам разные предприятия, находится в пределах 24 тыс. рублей. Это на 13% выше, чем год назад. Как видно, перспективы ярославского рынка труда весьма хорошие.

Требования к местным соискателям

Большинство работодателей выдвигает к соискателям общие требования, не нагромождая объявление об открытой в Ярославле вакансии подробными описаниями того, что должен уметь идеально соответствующий этой должности кандидат. В целом и общем, перечень характеристик, которыми должен обладать соискатель выглядит так:

• амбициозность;

• ответственность;

• пунктуальность;

• инициативность;

• стрессоустойчивость