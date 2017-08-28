Сезон охоты на работу 2017: какие специалисты будут востребованы в Ярославле этой осенью

Рынок труда
Модернизация рабочих мест ярославскими компаниями
Инфраструктура, функционирование немалого количества крупных перерабатывающих предприятий, определяет вектор местной экономики. Большому проценту горожан необходимо трудиться
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• производство (25%);
• услуги (особенно, торговля
• охрана (10%).
Этой осенью ожидается массовый набор охранного персонала в ГК Интегрированная безопасность.
Требования
Большинство работодателей выдвигает
• амбициозность;
• ответственность;
• пунктуальность;
• инициативность;
• стрессоустойчивость
Что касается навыков среднестатистического кандидата – это, обязательно, владение стандартным ПО, коммуникабельность, аналитические способности, внимание