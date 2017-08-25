В Ярославле проходят Дни Москвы

Дни Москвы проходят в регионе. Сегодня в областной центр приехал мэр столицы Сергей Собянин. Какие объекты посетили гости? — об этом, а также об интересной выставке и новом памятном знаке — расскажет Зоя Рыжкова.

Свой визит в Ярославль мэр Москвы Сергей Собянин начал с посещения Вечного огня. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, представители регионального Правительства, руководители города и гости из столицы, прибывшие на Дни Москвы, возложили венки и почтили память погибших. Затем гости посмотрели, как идут работы в зоне ЮНЕСКО.

На восстановление, ремонт и реставрацию монастырей, храмов, зданий-объектов культурного наследия, скверов и парков в историческом центре Ярославля, Правительство Москвы выделило 600 миллионов рублей. В сквере, рядом с храмом Ильи Пророка вместе открыли новую достопримечательность. Памятный знак «Исторический центр Ярославля», автор которого народный художник России Николай Мухин.

Над бронзовой скульптурой работали 40 человек. Сделана она в виде свитка с указом Екатерины II об утверждении регулярного плана города. На карте — здания, которые входят в зону ЮНЕСКО. Эту часть города давно нужно было обозначить, считают авторы.

«Вот идея сформировалась в 24 знака, которые обозначают границы зоны ЮНЕСКО и эта парковая скульптура является доминантой, чтобы зафиксировать, чтобы ярославцы и гости города знали, что находятся в уникальной среде, которая бережно охраняется»,— отметил Николай Мухин — народный художник России.

А в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» в рамках дней Москвы открылась выставка «Традиции кремлевского караула». Первым подразделением, которое охраняло Кремль и царские покои в 16 веке, были стрельцы. А последние 100 лет кремлёвских курсантов готовит Московское высшее общевойсковое командное училище. Его в своё время закончил и глава региона Дмитрий Миронов.

«Почему оно называется кремлевским, оно называется так, потому что до 35 года оно находилось в стенах Московского Кремля. Именно там были открыты пулеметные курсы, поэтому и курсанты назывались кремлевскими»,— рассказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Дни Москвы в Ярославле завершились, но сотрудничество областное Правительство и Правительство столицы планируют продолжить.

Зоя Рыжкова, Анатолий Сахаров