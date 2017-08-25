В Переславском Музее-заповеднике открыли доступ к фондам

«Посторонним вход воспрещен!» Выставку с очень необычным названием готовят в Переславском Музее-заповеднике. Все потому, что старинные предметы не выставочные. Они из фондов. То есть оттуда, куда вход разрешен только сотрудникам музея. Дело в том, что местная коллекция постоянно растет. Сейчас насчитывается уже около 90 тысяч объектов. А вот площади остаются прежними. Наступил момент, когда последний квадратный метр оказался задействован. И руководство заповедника принимает решение сделать часть фондов открытыми. Здесь нет красивых стеллажей с подсветкой, нет этикеток. Все артефакты размещены в соответствии с темой. Мебель, дерево или ткань. Эти вещи — дары местных жителей, которые когда-то были в их обиходе. Некоторые даже не отреставрированы, но все равно уникальны. Например, вот этот сундучок-ларец-теремок принес в 1929 году крестьянин Петр Тарасов.

«Один из самых интересных наших сундучков — вот он. Называется он ларец. У него две крышки, и в нем хранили самое ценное. Это самый старый сундучок в нашей коллекции. Это буфет-конторка. У него есть ящики. Понятно, что до реставрации такой предмет на выставку не попадет, кроме как в открытый фонд»,— рассказывает куратор выставки «Посторонним вход воспрещен!» Юлия Братко.