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Четверг, 24 Август 2017 20:59

В одном из автосалонов Ярославля произошёл крупный пожар

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Крупный пожар произошел сегодня вечером в Ярославле. Пламя полыхало в одном из автосалонов. Горело помещение, в котором проводили техосмотр и ремонт автомобилей. Пламя охватило крышу здания. Столб дыма поднялся высоко и напугал, проезжающих мимо ярославцев. Однако пожарные прибыли на место вовремя и предотвратили более серьезные последствия возгорания. С огнем боролись около 40 человек с помощью 13 единиц техники. В результате пламя не успело перекинуться на первый этаж. Возгорание локализовали.

«В результате проведения аварийно-спасательных работ на территории данного помещения удалось спасти, находящиеся там, три автомобиля. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет»,— сообщил Михаил Зверев — начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства пожара. Сотрудники МЧС рассматривают разные версии, в том числе и неосторожное обращение с огнем.

Автор — Никита Мордовин

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