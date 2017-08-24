В одном из автосалонов Ярославля произошёл крупный пожар

Крупный пожар произошел сегодня вечером
«В результате проведения аварийно-спасательных работ
Сейчас выясняются все обстоятельства пожара. Сотрудники МЧС рассматривают разные версии,
Крупный пожар произошел сегодня вечером
«В результате проведения аварийно-спасательных работ
Сейчас выясняются все обстоятельства пожара. Сотрудники МЧС рассматривают разные версии,
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