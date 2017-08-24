В областном центре завершается конкурс «Ярославль в цвету»

В областном центре завершается традиционный городской конкурс – «Ярославль в цвету», который проводится уже 16 лет. За I место в своей категории соревнуются предприятия, детские сады, школы, другие организации и цветоводы — любители. Всего 12 номинаций. Кроме того, впервые в этом году будет выбран заслуженный цветовод Ярославля.

Жюри познакомилось практически со всеми цветниками города, осталось оценить работы Дзержинского района.

«У нас разбито более 250 цветников на территории Дзержинского района. Это и общественные организации, и школы, и детские сады, и наши предприятия — у нас все участвуют»,— рассказала Екатерина Мусинова — глава администрации Дзержинского района.

Имена победителей организаторы конкурса назовут в сентябре. Одна из претенденток на победу — Оксана Фролова. Над цветником около своего дома на улице Громова, она работает уже несколько лет. Говорит, что когда её семья переехала в новую квартиру, под окнами стояли машины. Сейчас здесь более полусотни видов цветов. Муж привез ей два КАМАЗа земли, установил забор, а она посадила растения и ухаживает за ними. Сову, петуха и павлина из пластиковых бутылок и пенопласта женщина тоже сделала сама. Ландшафтным дизайном Оксана Фролова никогда не занималась. Цветы и садовые скульптуры размещает руководствуясь интуицией.

«Мне нравится, я хочу, чтобы цветок рос здесь, я думаю, ему будет хорошо. У меня никогда ничего не погибало, ни один даже маленький, я люблю с детства цветы, в детстве меня называли колокольчиком, я с маленьких всегда занималась цветами. Животных люблю, кошек очень люблю у меня мейнкун огромный»,— поделилась Оксана Фролова — участница конкурса.